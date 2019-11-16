16.11.2019, 21:52

Работа комиссии по гособороне стоит: трое депутатов Рийгикогу не имеют доступа к секретной информации


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Работа комиссии по гособороне стоит: трое депутатов Рийгикогу не имеют доступа к секретной информации
Foto: Tiit Blaat

Для полноценной работы в комиссии по государственной обороне Рийгикогу у трех депутатов должен нет доступа как к секретным документам НАТО: у центристов Аннели Отть и Мартина Репинского, а также у консерватора Алара Ланемана. Об этом сообщает rus.err.ee.

"Нужно заполнить длинную анкету и указать там всех своих друзей, родственников, места работы, путешествия за границу за последние годы. Полиция безопасности проверяет все данные, прошлое, род деятельности. Далее следует беседа, которая может длиться часами", - поясняет спикер Рийгикогу Пыллуаас, который, будучи членом комиссии по иностранным делам, проходил процедуру получения допуска дважды и согласен с тем, что это требует как времени, так и сил.

"Я знаю нескольких человек, которые были не согласны это сделать. Может быть они чего-то боялись или что-то скрывали, но это нужно было учитывать до начала работы в комиссии", - сказал Пыллуаас.

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