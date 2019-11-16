Работа комиссии по гособороне стоит: трое депутатов Рийгикогу не имеют доступа к секретной информации

"Нужно заполнить длинную анкету и указать там всех своих друзей, родственников, места работы, путешествия за границу за последние годы. Полиция безопасности проверяет все данные, прошлое, род деятельности. Далее следует беседа, которая может длиться часами", - поясняет спикер Рийгикогу Пыллуаас, который, будучи членом комиссии по иностранным делам, проходил процедуру получения допуска дважды и согласен с тем, что это требует как времени, так и сил.

"Я знаю нескольких человек, которые были не согласны это сделать. Может быть они чего-то боялись или что-то скрывали, но это нужно было учитывать до начала работы в комиссии", - сказал Пыллуаас.