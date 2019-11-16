Работа комиссии по гособороне стоит: трое депутатов Рийгикогу не имеют доступа к секретной информации(4)
Для полноценной работы в комиссии по государственной обороне Рийгикогу у трех депутатов должен нет доступа как к секретным документам НАТО: у центристов Аннели Отть и Мартина Репинского, а также у консерватора Алара Ланемана. Об этом сообщает rus.err.ee.
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