26.10.2019, 20:20

Работа интернет-банка и мобильного приложения SEB нарушены


rus.delfi.ee
EST
automaat
automaatFoto: Andres Putting

Утром банк SEB сообщил, что работа мобильного приложения и интернет-банка SEB нарушена.

В 19:30 банк сообщил, что нарушения в работе банка не устранены, однако все делается для того, чтобы их устранить. Когда неполадки будут устранены, неизвестно.

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