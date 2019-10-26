26.10.2019, 20:20
Работа интернет-банка и мобильного приложения SEB нарушены
Утром банк SEB сообщил, что работа мобильного приложения и интернет-банка SEB нарушена.
Утром банк SEB сообщил, что работа мобильного приложения и интернет-банка SEB нарушена.
В 19:30 банк сообщил, что нарушения в работе банка не устранены, однако все делается для того, чтобы их устранить. Когда неполадки будут устранены, неизвестно.
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