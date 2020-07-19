Работа гидом в Советской Эстонии: финские туристы контрабандой доставляли джинсы, колготки и жевательную резинку

Писательница и журналистка Кулле Райг хорошо помнит июль 65-го года. Тогда возобновилось, прерванное войной, паромное сообщение между Хельсинки и Таллинном. В то время 24-летняя Райг работала в Эстонии гидом и переводчиком для финских туристов.

"Всt стало ближе, как бы живее. Когда началось это сообщение и люди стали приезжать, мы, конечно, получили много духовной пищи. Всегда были в порту. Гиды, например, ждали новые номера журналов Suomen Kuvalehti, Kanava и т. д. Их ввозили контрабандой", — рассказывает Райг.

Кроме пищи для души, туристы контрабандой доставляли и широкий ассортимент товаров, например, джинсы, колготки и жевательную резинку. "Я говорю о духовной пище, но люди, конечно, нуждались и в этих пакетах с кофе".

В советское время существовали лишь готовые туры, и за пределы Таллинна можно было добраться только с гидом. Финны обычно останавливались в маленькой гостинице Таллинн. В 70-е ей на смену пришла первая высотка в городе — отель Виру. Там, однако, и у стен были уши.

"Обычно подслушивали послов, гидов, священников. Они вызывали подозрения у наших властей", — отмечает Павел Базаров, экскурсовод Музея КГБ в отеле Виру.

Всt же, по словам Кулле Райг, КГБ не особенно интересовался финнами. "Возможно, финны огорчатся, когда я скажу, что за ними не особо следили. Интересовали американцы, западные немцы и эстонские эмигранты, которые приезжали из Швеции и других стран. Финны же были таким повседневным явлением".

Сейчас треть иностранных туристов в Эстонии — это финны, поэтому в стране выдохнули с облегчением, когда турпоездки из Финляндии возобновились после коронавирусных ограничений.