Пыллуаас — Зеленскому: Эстония продолжит оказывать Украине поддержку

Сегодня состоялась встреча спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, обе стороны положительно отозвались о тесном общении и конструктивном сотрудничестве между двумя государствами. В ходе встречи стороны отметили, что Эстонию и Украину связывают общие ценности и история.
”Эстония — верный друг Украины. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности государства — неизменна”, — сказал Пыллуаас. По словам спикера Рийгикогу, Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает все инициативы, способствующие окончанию войны на Донбассе и возвращению оккупированных территорий Украине. ”Мы не позволим и партнерам по Европейскому союзу и НАТО забыть об этих вопросах. Эстония приветствует стремление Украины к членству в обеих организациях”, — отметил Пыллуаас.
Президент Украины Зеленский поблагодарил Эстонию за дружбу и поддержку. Он отметил, что в расчете на душу населения помощь со стороны Эстонии является самой значительной. Президент сказал, что с самого начала поддержка Эстонии была конкретной и реальной — от медицинской помощи больницам до выражения поддержки в рамках международных организаций. Зеленский также отметил, что Украина может многому поучиться у Эстонии. Это касается успехов в сфере проведения реформ и электронного управления.
Во встрече с президентом Украины и сопровождающей его делегацией также приняли участие председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа и заместитель председателя депутатской группы по парламентским связям с Украиной Андрес Сутт.
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