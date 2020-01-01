Пыллуаас в новогоднем обращении: мы должны следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь агрессивные геополитические планы

В Эстонии бытует традиция, согласно которой новой коалиции дается 100 дней без критики. В этот раз традиция не была соблюдена. Ни оппозицией, ни СМИ, ни президентом. Хотел бы призвать всех быть более сдержанными и проявлять больше уважения друг к другу. Разрушительные процессы и противостояние — это путь в никуда.
Эстонское государство было создано для того, чтобы сохранить эстонский язык, народ и культуру. Это закреплено в нашей Конституции. Я не устану это повторять. Именно этого принципа и этой цели все мы должны придерживаться.
Второго февраля исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН.
Дорогой народ Эстонии!
Как поется в известной песне, ”сегодня я видел Эстонию”. Летом в рамках конкурса Эстонского сельского движения ”Родной край” я посетил 15 прекрасных деревень по всей Эстонии. Я видел, как люди заботятся о своих семьях и домах, о своих деревнях, как они сотрудничают. Их глаза блестели, а дела были искренними. Радость совместной деятельности объединяет и возвышает наших людей и нашу землю. Имея волю и стремление, вместе мы можем сделать невероятно много.
Мы движемся вперед. Назад идти нельзя.
Давайте гордиться своей землей и своим народом.
Надеюсь, что следующий год принесет всем радость и позволит прекрасным мечтам исполниться.
Желаю всем счастливого нового года!
Да здравствует Эстония!
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