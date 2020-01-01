Пыллуаас в новогоднем обращении: мы должны следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь агрессивные геополитические планы

Дорогой народ Эстонии!

Чудесные праздники — позади. Наступил новый год. Мы вошли в новое десятилетие третьего тысячелетия. Прошлый год был полон важных дат и событий.

Как спикеру Рийгикогу, мне в первую очередь вспоминается юбилей парламента. В апреле со дня основания первого демократического представительного собрания Эстонии — Учредительного собрания — прошло 100 лет. Это — и день рождения Рийгикогу.

Флагу Эстонии исполнилось 135 лет. Певческому празднику — 150. О чем пели на первом певческом празднике? Об эстонском языке и культуре, о красоте природы, об извилистых реках и зеркальных озерах, о душе и счастье. Было много сердечности и душевной теплоты. Точно так же поем сегодня и мы.

Эстония — единственное государство в мире, где люди говорят, поют и думают на эстонском языке. Эстонский язык стал государственным сто лет тому назад. И сто лет исполнилось со дня повторного открытия национального университета — Тартуского университета. Но не везде в Эстонии на сегодняшний день нам достаточно родного языка. Все больше тревоги вызывает неуклонный рост использования английского языка в высшем образовании и обслуживании. Мы должны сохранить и защитить наш родной язык.

Дорогие друзья,