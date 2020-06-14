Пыллуаас в день памяти жертв июньской депортации: трагедия оставила неизгладимый след в душе нашего народа

”Сегодня — день памяти жертв депортаций. Это — день скорби, — сказал Пыллуаас в своем обращении. — Июньская депортация, последовавшие за этим военные годы, новые организованные коммунистическим режимом депортации в 1945, 1949 и 1951 годах оставили неизгладимый след. Пережитая трагедия тяжелой печатью въелась в души нашего народа. Она остается с нами из поколения в поколение”.

По словам Пыллуааса, сегодня мы вспоминаем жертв этих трагических событий: пострадавших, погибших, вернувшихся и оставшихся. ”Мы никогда не забудем и других жертв коммунизма. Ни одного! — сказал он. — Мы склоняем головы в память о каждом из них. Мы помним и вспоминаем, чтобы подобное никогда больше не повторилось и чтобы наши дети были счастливы в свободной стране, наполненной васильковыми полями, которую оставили нам наши предки”.

Спикер Рийгикогу также посетил инсталляцию ”Вагон слез”, установленную на площади Вабадузе Эстонским институтом прав человека.

В ночь на 14 июня 1941 года репрессивные органы Советского Союза провели в Эстонии массовую депортацию, в ходе которой в Сибирь было отправлено порядка 10 000 человек. Детей в возрасте до года было более ста. Были депортированы даже старики, неспособные встать с кровати. От голода и изнеможения погибло или было убито около 6000 детей, женщин и мужчин. В этот день дань памяти отдают всем жертвам репрессий.