14.06.2020, 17:22

Пыллуаас в день памяти жертв июньской депортации: трагедия оставила неизгладимый след в душе нашего народа

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Henn Põlluaas asetas kommunismiohvrite memoriaali mälestusseina äärde kõigi kommunismiohvrite mälestuseks lilled ja küünla
Henn Põlluaas asetas kommunismiohvrite memoriaali mälestusseina äärde kõigi kommunismiohvrite mälestuseks lilled ja küünlaErik Peinar

Сегодня, в день памяти жертв июньской депортации, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в память о всех жертвах коммунистического режима возложил цветы и зажег свечи возле стены памяти в мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяэ.

”Сегодня — день памяти жертв депортаций. Это — день скорби, — сказал Пыллуаас в своем обращении. — Июньская депортация, последовавшие за этим военные годы, новые организованные коммунистическим режимом депортации в 1945, 1949 и 1951 годах оставили неизгладимый след. Пережитая трагедия тяжелой печатью въелась в души нашего народа. Она остается с нами из поколения в поколение”.

По словам Пыллуааса, сегодня мы вспоминаем жертв этих трагических событий: пострадавших, погибших, вернувшихся и оставшихся. ”Мы никогда не забудем и других жертв коммунизма. Ни одного! — сказал он. — Мы склоняем головы в память о каждом из них. Мы помним и вспоминаем, чтобы подобное никогда больше не повторилось и чтобы наши дети были счастливы в свободной стране, наполненной васильковыми полями, которую оставили нам наши предки”.

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Спикер Рийгикогу также посетил инсталляцию ”Вагон слез”, установленную на площади Вабадузе Эстонским институтом прав человека.

В ночь на 14 июня 1941 года репрессивные органы Советского Союза провели в Эстонии массовую депортацию, в ходе которой в Сибирь было отправлено порядка 10 000 человек. Детей в возрасте до года было более ста. Были депортированы даже старики, неспособные встать с кровати. От голода и изнеможения погибло или было убито около 6000 детей, женщин и мужчин. В этот день дань памяти отдают всем жертвам репрессий.

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