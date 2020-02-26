Пыллуаас — украинскому коллеге: Эстония продолжит оказывать Украине поддержку в вопросах реформ

”Эстония и Украина поддерживают хорошие отношения. Мы тесно сотрудничаем на разных уровнях. Надеюсь, что эти связи станут только крепче, — сказал Пыллуаас. — Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины и осуждаем незаконную аннексию Крыма”.

По заверению Пыллуааса, Эстония в рамках работы в международных организациях продолжает привлекать внимание к ситуации на Украине. ”Никто не должен забыть, что в Европе идет война. Как ОБСЕ, так и Совет Европы должны придерживаться принятых принципов, а не изобретать новые, разбавленные соглашения”, — сказал Пыллуаас.

Председатель парламента Украины выразил Эстонии благодарность за всестороннюю помощь, от оказания поддержки в международных организациях до прямой помощи. Так, по словам Разумкова, в Эстонии восстановительное лечение смогли получить 182 украинских солдата. Он добавил, что Эстония оказывает ощутимую поддержку Украине и является примером для проведения реформ и развития услуг э-государства.