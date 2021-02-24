24.02.2021, 08:26

Пыллуаас: у нас нет необходимости и обязанности заключать с Россией вероломный договор о границе

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Пыллуаас: у нас нет необходимости и обязанности заключать с Россией вероломный договор о границе
Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром на торжественной церемонии поднятия государственного флага выступил и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Приводим перевод его речи в полном обьеме:

Дорогой народ Эстонии!

Сегодня – особенный день, день рождения Эстонии, наш общий праздник!

Эстонцы жили на этом берегу Балтийского моря дольше, чем мы можем себе представить. Дольше, чем другие европейские народы. Мы знаем и любим каждый уголок этой земли, с этой землей мы едины. Мы дали имя каждому ручью, холму, долине, острову, реке и озеру. Мы знаем каждый лес, скалу, болото. На протяжении тысячелетий мы возделывали и преображали эту землю, мы бороздили Балтийское море. Эти земля и море кормили и хранили нас. Это – наш дом, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Это – земля, которую наши предки назвали Эстонией, и она для нас священна! Это – наша страна!

И все же, не все время мы были хозяевами на своей земле. Идеал и мечта нашего народа, независимая и свободная Эстонская Республика, родилась сегодня, 103 года тому назад. Год спустя на башне «Длинный Герман», впервые был поднят наш сине-черно-белый национальный флаг.

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Но свобода и государственность дались нам нелегко. Вскоре с востока пришли красноармейцы, и в Эстонии развязалась Освободительная война, одно из наиболее героических свершений в нашей истории. Во время Освободительной войны мы совершили невероятное – мы победили в войне с Россией. Поражает воображение, с чем может справиться народ, у которого есть вера в себя, национальные идеалы и достоинство и в чьем сердце горит неугасимое пламя свободы. Мы должны всегда помнить об этом. Важность этого невозможно переоценить.

В этом году мы отпраздновали 101-ю годовщину со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей Конституции, согласно международному праву действует и по сей день. Действует и установленная в нем государственная граница, вне зависимости от того, что Россия по-прежнему занимает Печоры и территории вблизи Нарвы. У нас нет какой-либо необходимости, уже не говоря об обязанности, заключать с Россией, относящейся к нам с неприкрытой враждебностью, новый, идущий на уступки и вероломный договор о границе, тем самым узаконивая преступную оккупацию. Договор, о котором говорит действующее правительство. У трусливых и покорных нет будущего!

Куда исчезли идеалы, ценности и достоинство, на основе которых наши предки создавали и защищали наше государство? Те самые идеалы, ценности и достоинство, что мы хранили в наших сердцах на протяжении пятидесяти тяжелых лет оккупации и с помощью которых мы восстановили наши государство и независимость?

Они никуда не исчезли. Эти национальные идеалы, прошедшие проверку временем истинные европейские ценности, достоинство и неугасимая воля к свободе – по-прежнему в сердцах нашего народа. Ценности, благодаря которым мы смогли пройти этот путь, смогут провести нас и дальше и помогут сохранить наши народ и государство на протяжении многих сотен и тысяч лет. Я знаю, что изменчивости и аморальности современного мира, давящего на нас со всей силы, сложно противостоять, но мы не должны сбиваться с пути.

Немецкий философ Г. В. Ф. Гегель писал, что лишь те, кто ставит свободу превыше жизни, могут стать хозяевами. От нас зависит, сможем ли мы оставаться хозяевами на своей земле и защищать наши национальное государство и национальные ценности. Если мы хотим сохранить наши государство, народ и культуру, мы должны направить на это все свои усилия. Каждый из нас. Государство – это мы.

Поздравляю, дорогой народ Эстонии! Хорошего Дня независимости!

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Да здравствует Эстонская Республика!

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