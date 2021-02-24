Пыллуаас: у нас нет необходимости и обязанности заключать с Россией вероломный договор о границе

Дорогой народ Эстонии!

Сегодня – особенный день, день рождения Эстонии, наш общий праздник!

Эстонцы жили на этом берегу Балтийского моря дольше, чем мы можем себе представить. Дольше, чем другие европейские народы. Мы знаем и любим каждый уголок этой земли, с этой землей мы едины. Мы дали имя каждому ручью, холму, долине, острову, реке и озеру. Мы знаем каждый лес, скалу, болото. На протяжении тысячелетий мы возделывали и преображали эту землю, мы бороздили Балтийское море. Эти земля и море кормили и хранили нас. Это – наш дом, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Это – земля, которую наши предки назвали Эстонией, и она для нас священна! Это – наша страна!

И все же, не все время мы были хозяевами на своей земле. Идеал и мечта нашего народа, независимая и свободная Эстонская Республика, родилась сегодня, 103 года тому назад. Год спустя на башне «Длинный Герман», впервые был поднят наш сине-черно-белый национальный флаг.

Но свобода и государственность дались нам нелегко. Вскоре с востока пришли красноармейцы, и в Эстонии развязалась Освободительная война, одно из наиболее героических свершений в нашей истории. Во время Освободительной войны мы совершили невероятное – мы победили в войне с Россией. Поражает воображение, с чем может справиться народ, у которого есть вера в себя, национальные идеалы и достоинство и в чьем сердце горит неугасимое пламя свободы. Мы должны всегда помнить об этом. Важность этого невозможно переоценить.

В этом году мы отпраздновали 101-ю годовщину со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей Конституции, согласно международному праву действует и по сей день. Действует и установленная в нем государственная граница, вне зависимости от того, что Россия по-прежнему занимает Печоры и территории вблизи Нарвы. У нас нет какой-либо необходимости, уже не говоря об обязанности, заключать с Россией, относящейся к нам с неприкрытой враждебностью, новый, идущий на уступки и вероломный договор о границе, тем самым узаконивая преступную оккупацию. Договор, о котором говорит действующее правительство. У трусливых и покорных нет будущего!