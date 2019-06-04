Пыллуаас: триколор — это неотъемлемая часть нашего народа

”Эстонский флаг — это наш символ, который несли предыдущие и будут нести будущие поколения. Он символизирует свободу, независимость и стремление сохранить свою культуру”, — сказал Пыллуаас.

”Эстонский флаг олицетворяет веру, надежду и любовь. Веру в свой народ, независимость, силу и волю. Надежду на сохранение и светлое будущее. Любовь к нашей земле и людям”.

В своей речи Пыллуаас также отметил, что нынешний год является юбилейным в нескольких смыслах. ”Помимо 135-й годовщины флага, в этом году исполнилось сто лет с начала деятельности Эстонского парламента. 150 лет назад прошел первый общий певческий праздник”, — сказал он. Спикер также отметил 30-ю годовщину Балтийской цепи и первого после длительного перерыва водружения сине-черно-белого флага на башню Длинный Герман.

”Будем хранить этот флаг и эти цвета в сердце и никогда не позволим ему пасть”, — сказал Пыллуаас.

Рийгикогу и Общество эстонского флага поблагодарили ЦУ Эстонский праздник песни и танца, Институт эстонского языка и Гимназию Густава Адольфа, подарив им торжественный флаг.

Целевое учреждение Эстонский праздник песни и танца получило флаг по случаю юбилейного года праздника песни и танца. Институт эстонского языка — по случаю года эстонского языка. Гимназии Густава Адольфа флаг был передан за активное участие в организованных Обществом эстонского флага мероприятиях, связанных со знаменательными датами.