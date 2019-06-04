Пыллуаас: триколор — это неотъемлемая часть нашего народа

В день 135-й годовщины Эстонского флага спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил с речью на торжественной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду на Тоомпеа. Он сказал, что триколор стал неотъемлемой частью нашего народа, идентичности и независимости. Он добавил, что флаг — это связующее звено между предыдущими и последующими поколениями.
”Эстонский флаг — это наш символ, который несли предыдущие и будут нести будущие поколения. Он символизирует свободу, независимость и стремление сохранить свою культуру”, — сказал Пыллуаас.
”Эстонский флаг олицетворяет веру, надежду и любовь. Веру в свой народ, независимость, силу и волю. Надежду на сохранение и светлое будущее. Любовь к нашей земле и людям”.
В своей речи Пыллуаас также отметил, что нынешний год является юбилейным в нескольких смыслах. ”Помимо 135-й годовщины флага, в этом году исполнилось сто лет с начала деятельности Эстонского парламента. 150 лет назад прошел первый общий певческий праздник”, — сказал он. Спикер также отметил 30-ю годовщину Балтийской цепи и первого после длительного перерыва водружения сине-черно-белого флага на башню Длинный Герман.
”Будем хранить этот флаг и эти цвета в сердце и никогда не позволим ему пасть”, — сказал Пыллуаас.
Рийгикогу и Общество эстонского флага поблагодарили ЦУ Эстонский праздник песни и танца, Институт эстонского языка и Гимназию Густава Адольфа, подарив им торжественный флаг.
Целевое учреждение Эстонский праздник песни и танца получило флаг по случаю юбилейного года праздника песни и танца. Институт эстонского языка — по случаю года эстонского языка. Гимназии Густава Адольфа флаг был передан за активное участие в организованных Обществом эстонского флага мероприятиях, связанных со знаменательными датами.
На торжественной церемонии поднятия флага также выступил председатель общества Юри Трей. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.
По случаю Дня флага Эстонию поприветствовал президент Общества датского флага Эрик Фаге-Педерсен. В этом году государственные флаги Эстонии и Дании отметят соответственно свою 135-ю и 800-ю годовщину.
В Губернаторском саду был выстроен почетный караул из членов Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций. Также присутствовали группы защитников флага разных обществ, объединений и школ. Выступили оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения и таллиннских школ.
Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 15:00–19:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.
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