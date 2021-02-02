Пыллуаас: Тартуский мир действует и в 2021 году

”Это — подтверждение нашей правовой преемственности, но не только, — сказал Пыллуаас. — Тартуский мирный договор — это свидетельство политической и моральной победы нашего государства, ставшее предтечей нашей государственности”.

По словам Пыллуааса, у мирного договора — сложная история создания, но он обеспечил народу Эстонии независимость и неприкосновенность. ”В тяжелые времена Освободительной войны было важно обеспечить безопасность нашего народа и сделать так, чтобы ни одна жизнь, отданная во время войны, ни одно сражение за родину не были напрасны”, — сказал Пыллуаас.

По его словам, мы и сегодня должны постоянно подчеркивать, что Тартуский мирный договор — не просто исторический документ. ”Преемственность Эстонской Республики не была нарушена. Тартуский мир действует и в 2021 году. Все попытки второго участника договора исказить этот факт являются доказательством нашей огромной победы как на полях сражения, так и в процессе переговоров по условиям договора. И, разумеется, подтверждают наши дипломатические умения. Мы можем извлечь много уроков из этой ситуации и сегодня”, — сказал Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, годовщина подписания Тартуского мирного договора является символом чести и национальной гордости нашего государства. ”Это — праздничная дата, когда Эстония стала частью международной семьи свободных государств, — сказал Пыллуаас. — История показала, что именно ставя идеалистичные цели, наши народ и государство смогли добиться наибольших побед. Я надеюсь, что мы и сегодня будем исходить из идеалов независимости и суверенитета Эстонии. Многие свершения — все еще впереди! Да здравствует Эстония!”

Спикер Рийгикогу примет участие в посвященном Тартускому миру мероприятии, которое пройдет на Тартуской ратушной площади в 18:30.