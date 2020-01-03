Пыллуаас: сто лет тому назад оружие умолкло и вступило в силу перемирие между ЭР и Большевистской Россией

В своем выступлении он сказал, что храбрость, смелость и несгибаемое стремление к независимости, которые продемонстрировали защитники, нужны и сейчас, через сто лет после того, как отгремел последний выстрел на наших фронтах.

”В этот день сто лет тому назад оружие умолкло и вступило в силу перемирие между Эстонской Республикой и Большевистской Россией”, — сказал Пыллуаас. Перемирие через месяц перешло в Тартуский мирный договор, который положил конец всей военной деятельности.

”Бесконечный шум сражений прекратился, неожиданно все стихло. Но в этой тишине крылась огромная сила… Сила, благодаря которой произошло становление нашей государственности”, — отметил спикер Рийгикогу.

Сегодня мы склоняем головы в память погибших, сказал Пыллуаас и поблагодарил всех участников Освободительной войны и павших в ней за нашу государственность. ”Мы обещаем быть достойными тех мужчин и женщин и защищать нашу страну и наш народ. При необходимости — и с оружием в руках, как делали наши борцы за независимость во время Второй мировой войны и лесные братья на протяжении многих лет после этого”, — сказал Пыллуаас.

”На полях сражений Освободительной войны мы видели именно смелость, храбрость и несгибаемое стремление к независимости. Все это необходимо и сейчас, через сто лет после того, как отгремел последний выстрел”, — добавил Пыллуаас.

Он также добавил, что мы должны быть сильны и держаться вместе. ”В согласии, вместе с друзьями и союзниками обеспечим стабильность и мир нашим государству и народу”.