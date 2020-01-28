Пыллуаас поприветствует польских военных на базе Эмари

Сегодня спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас посетит военную базу Эмари, где встретится со служащими военно-воздушных сил Польши, в начале этого года приступивших к миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран.
По словам Пыллуааса, миссия НАТО по охране воздушного пространства — это аспект коллективной обороны, направленный на сохранение мира и стабильности во всем нашем регионе.
”Эстония и Польша — хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям”, — сказал спикер Рийгикогу.
По словам Пыллуааса, прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны — пример этому. Также доказательством служат события в Грузии и Украине. ”Мы решительно осуждаем подобную деятельность, — сказал Пыллуаас. — Все это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ”.
Совместно со спикером Рийгикогу польских военнослужащих, принявших этот пост у чешского подразделения, поприветствует посол Польши Гжегож Козловский.
Военную базу Эмари также посетят председатель комиссии по государственной обороне и председатель группы в поддержку оборонной промышленности Андрес Метсоя и председатель группы по парламентским связям с Польшей Ааду Муст.
Польша впервые будет охранять воздушное пространство Эстонии. С января по апрель осуществлять миссию будут четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Польши. На сегодняшний день в миссии по охране воздушного пространства Балтийских стран приняли участие 16 союзников. Девять из них были размещены на базе Эмари: Бельгия, Испания, Италия, Польша, Франция, Германия, Великобритания, Дания и Чехия.
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