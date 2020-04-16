Пыллуаас подчеркнул важность сотрудничества с коллегами из Северных и Балтийских стран при отказе от ограничений

Ситуация и внедренные меры в каждой стране отличаются. Участники встречи отметили, что ситуация стабилизируется, но при отказе от ограничений по-прежнему надо проявлять осторожность. Есть надежда, что часть ограничений можно будет начать отменять в мае и постепенно возвращаться к привычному образу жизни, предшествовавшему распространению вируса.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас подчеркнул важность более активного обмена информацией между государствами и парламентами и отметил необходимость сотрудничества при координировании стратегий по выходу из кризиса. ”Мы живем в едином мире и каждое принимаемое нами решением влияет и на наших соседей, на экономику, на передвижение жителей наших стран и возможности работы в соседних государствах”, — сказал он.

По словам Пыллуааса, региональное сотрудничество жизненно важно для скорейшего и безболезненного выхода из кризиса. С этим согласились все участники встречи.

Спикеры парламентов восьми стран также обменялись опытом по организации удаленной работы в парламентах и обсудили возможность проведения электронных пленарных заседаний. Они подчеркнули важность сохранения демократии в условиях кризиса, отметили необходимость дискутировать и сохранять работоспособность в любой ситуации. Также участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество, проведение следующих встреч и возможные совместные визиты в будущем.

С 1992 года в рамках сотрудничества между Северными и Балтийскими странами (NB8) за одним столом собираются представители пяти Северных и трех Балтийских государств (Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва). В этом году координатором сотрудничества в формате NB8 является Эстония.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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