Пыллуаас обсудил с зарубежными коллегами угрозы правовому государству в Европе и ситуацию в Беларуси

Пыллуаас сказал, что главным вызовом безопасности и стабильности на Балтийском море по-прежнему является Россия, как и в ситуации с Беларусью. ”Важно иметь единую координированную политику с партнерами, с которыми у нас совпадает оценка угроз в нашем регионе”, — сказал он.

По словам Пыллуааса, в сотрудничестве с Северными и Балтийскими странами важно улучшить безопасность портов, в том числе быстрое и эффективное распознавание идущих на корабль людей. ”Очень важно использовать системы распознавания, которые могли бы идентифицировать людей на основании биометрических данных”, — сказал Пыллуаас.

Говоря о кибербезопасности, Пыллуаас подчеркнул, что в этой области сотрудничество на региональном уровне идет хорошо. ”Приятно признать, что в нашем регионе существует единое понимание киберстабильности, — сказал Пыллуаас. — Происходящее в киберпространстве становится все более важным. Мы крайне обеспокоены распространением экстремизма и дезинформации в интернете. Важно понимать, что международное право должно распространяться и на киберпространство”.

Говоря об угрозе правовому государству, Пыллуаас сказал, что как члены Европейского союза мы должны прислушиваться друг к другу и достигать соглашений в процессе обсуждения. Не нужно наказывать своих союзников — это принесет больше проблем, чем решений.

Участники также обсудили ситуацию в Беларуси, вызовы для дальнейшей деятельности стран, а также возможности помочь гражданскому обществу и развитию демократии Беларуси. Участники пришли к заключению, что необходимо предпринимать конкретные шаги, вместо того чтобы выражать моральную поддержку в своих выступлениях.

Пыллуаас отметил, что ситуация в Беларуси не улучшается, и поэтому посчитал, что необходимо ввести дополнительные санкции в отношении ответственных чиновников Беларуси и поддерживать обсуждение этой темы на повестке дня в международных организациях.

Спикеры парламентов Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии Дании, Эстонии, Латвии и Литвы представили обзоры политической ситуации в своих государствах, рассказали о наиболее важных законодательных вопросах, об изменениях в организации работы и об ограничениях в государстве, связанных с распространением коронавируса. Все спикеры парламентов подчеркнули необходимость серьезно относиться к ограничениям, установленным для борьбы с распространением коронавируса, для того чтобы избежать полного закрытия границ.