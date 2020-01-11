Пыллуаас о пограничном договоре: агрессорам подарки не преподносят. Время у нас есть

”Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договора, противоречащие Конституции. К сожалению, есть политики, которые игнорируют Конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией”, — пишет Пыллуаас.

”Они хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать почти пять процентов наших земель. Почему?”

Политик отмечает, что в это же время данные люди активно выступают против оккупации и аннексии Грузии и Украины, и называет это лицемерием.

”В ратификации нового пограничного договора нет необходимости, как и нет аргументов по существу. […] Агрессорам подарки не преподносят. Время у нас есть”, — резюмирует спикер.