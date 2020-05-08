Пыллуаас: наша обязанность — сохранять аутентичную историческую память

”Военные преступления нельзя забывать и прощать. Война — это преступление против человечности”, — сказал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в своем заявлении. ”Мы осуждаем обусловленные агрессивными геополитическими амбициями попытки Российской Федерации фальсифицировать и искажать историю и обвинять других в совершенных ей преступлениях, в т. ч. в развязывании войны”.

По словам Пыллуааса, циничное стремление Кремля извлечь политическую пользу из страданий жертв и посеять недоверие и ненависть между народами обречено на провал. ”Пословица ”Правда восторжествует, ложь будет повержена” верна и в международном общении, — отметил Пыллуаас. — К сожалению, правда не восторжествует самостоятельно, ее необходимо поддерживать укреплением исторической памяти во всем мире”.

По словам Пыллуааса, поминая жертв Второй мировой войны, мы защищаем истинную историческую память. ”Наша обязанность — сохранять аутентичную историческую память, чтобы помнить о преступлениях тоталитарных режимов, и отражать все попытки фальсифицировать историю. Знание истинной истории позволяет противостоять угрозам демократии и праву народов на самоопределение”, — сказал Пыллуаас.

Рийгикогу отметил это в своем заявлении ”Об исторической памяти и фальсификации истории” от 19 февраля 2020 года.

Полный текст заявления спикера Рийгикогу по случаю годовщины окончания Второй мировой войны ЗДЕСЬ. Парламенты Латвии и Литвы выступили с аналогичными заявлениями.

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