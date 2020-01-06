Пыллуаас: надеюсь, что Путин в Тарту не приедет. Кальюлайд совершила ошибку, пригласив его

"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет. Во-вторых, мне очень жаль, что президент (Керсти Кальюлайд — прим. ред) вообще сделала этот шаг и позвала Путина. Бесспорно, что при нынешнем режиме Путина проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских. Если он теперь приедет на конгресс, то это будет плевком в лицо всем малым народам, которые он репрессирует. Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать", — сказал Пыллуаас в интервью ERR.

Спикер Рийгикогу также заявил, что Эстония — часть ЕС и НАТО, и отдельно вести диалог с Россией бессмысленно.

Пыллуаас раскритиковал встречу Кальюлайд с Путиным, которая состоялась в Москве в прошлом году.