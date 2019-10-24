Пыллуаас: мы должны продолжать оказывать давление на Россию

В Страсбурге спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил на конференции спикеров парламентов государств-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В своей речи он сосредоточился на восстановлении в ассамблее права голоса России.
По его словам, восстановив в июне право голоса российской делегации в ПАСЕ, ассамблея свела к нулю фундаментальный принцип Совета Европы — защищать универсальные права человека.
”Россия совершала акты агрессии по отношению к Украине и нарушала принципы урегулирования конфликта, согласованные на международном уровне, — сказал Пыллуаас. — Мы должны продолжать оказывать давление на виновника и требовать, чтобы прекратилось нарушение прав человека в Восточной Украине”.
В своем выступлении Пыллуаас отметил, что согласованная система международного права должна обеспечивать защитную сеть доверия, которую на универсальной основе применяет каждое государство-член. ”Равенство перед законом позволяет малому государству инстинктивно доверять принципу верховенства права и верить в активное сотрудничество между странами. Это доверие легко утратить”, — сказал Пыллуаас.
По словам Пыллуааса, систематическое дестабилизирующее поведение России оказывает влияние не только на соседние государства, но и на весь Евро-Атлантический регион. ”Мы должны объединить силы, чтобы противостоять этой крайне опасной тенденции, — сказал спикер. — Мы обязаны укрепить наш общий европейский дом. Никто не сделает это за нас”.
По словам Пыллуааса, решение, принятое ПАСЕ в июне, противоречит всему тому, что требуется государствам, которые сталкиваются с агрессивным поведением соседей или пытаются урегулировать замороженные конфликты.
В состав Парламентской ассамблеи Совета Европы входят делегации парламентов 47 государств. Спикер Рийгикогу будет участвовать в конференции спикеров парламентов в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Основная тема конференции — будущее ассамблеи. Также планируется обсудить план действий ООН для достижения целей устойчивого развития и роль парламентов государств в борьбе с нарастающими притеснением и разжиганием ненависти в отношении женщин-политиков и депутатов.
Спикер Рийгикогу также встретится со спикерами парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) и проведет двустороннюю встречу со спикером парламента Украины.
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
На вокзале в Петербурге пассажиры выпрыгивали из поезда на ходу
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Вся семья прокурора погибла в огне