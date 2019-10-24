Пыллуаас: мы должны продолжать оказывать давление на Россию

По его словам, восстановив в июне право голоса российской делегации в ПАСЕ, ассамблея свела к нулю фундаментальный принцип Совета Европы — защищать универсальные права человека.

”Россия совершала акты агрессии по отношению к Украине и нарушала принципы урегулирования конфликта, согласованные на международном уровне, — сказал Пыллуаас. — Мы должны продолжать оказывать давление на виновника и требовать, чтобы прекратилось нарушение прав человека в Восточной Украине”.

В своем выступлении Пыллуаас отметил, что согласованная система международного права должна обеспечивать защитную сеть доверия, которую на универсальной основе применяет каждое государство-член. ”Равенство перед законом позволяет малому государству инстинктивно доверять принципу верховенства права и верить в активное сотрудничество между странами. Это доверие легко утратить”, — сказал Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, систематическое дестабилизирующее поведение России оказывает влияние не только на соседние государства, но и на весь Евро-Атлантический регион. ”Мы должны объединить силы, чтобы противостоять этой крайне опасной тенденции, — сказал спикер. — Мы обязаны укрепить наш общий европейский дом. Никто не сделает это за нас”.

По словам Пыллуааса, решение, принятое ПАСЕ в июне, противоречит всему тому, что требуется государствам, которые сталкиваются с агрессивным поведением соседей или пытаются урегулировать замороженные конфликты.