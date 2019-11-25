Пыллуаас и Ванханен назвали важным сотрудничество между парламентами Эстонии и Финляндии

Пыллуаас и Ванханен отметили, что Эстония и Финляндия поддерживают тесные отношения, в которых преобладает взаимопонимание. Это — крайне важный аспект. Ванханен подчеркнул, что после своего вступления в должность в рамках международных визитов ему было важно в первую очередь посетить именно государства-соседей — Швецию и Эстонию.

По словам Ванханена, Финляндия в течение последнего месяца своего председательства в Совете Европейского союза в первую очередь приложит все усилия для того, чтобы совет достиг политического соглашения касательно многолетнего финансового плана ЕС.

Спикеры также активно обсудили деятельность и организацию работы парламентов; как организована работа комиссий; как рассматриваются актуальные вопросы. Они обменялись мыслями о решении вопросов, связанных с безопасностью, обороной и бюджетом.