Пыллуаас и Ванханен назвали важным сотрудничество между парламентами Эстонии и Финляндии

Сегодняспикер РийгикогуХенн Пыллуаас встретился со спикером Эдускунты Матти Ванханеном. Они обсудили вопросы, связанные с председательством Финляндии в Совете Европейского союза, деятельность обоих парламентов и межпарламентское сотрудничество.
Пыллуаас и Ванханен отметили, что Эстония и Финляндия поддерживают тесные отношения, в которых преобладает взаимопонимание. Это — крайне важный аспект. Ванханен подчеркнул, что после своего вступления в должность в рамках международных визитов ему было важно в первую очередь посетить именно государства-соседей — Швецию и Эстонию.
По словам Ванханена, Финляндия в течение последнего месяца своего председательства в Совете Европейского союза в первую очередь приложит все усилия для того, чтобы совет достиг политического соглашения касательно многолетнего финансового плана ЕС.
Спикеры также активно обсудили деятельность и организацию работы парламентов; как организована работа комиссий; как рассматриваются актуальные вопросы. Они обменялись мыслями о решении вопросов, связанных с безопасностью, обороной и бюджетом.
Пыллуаас и Ванханен положительно отозвались о сотрудничестве между парламентами государств-соседей. Особенно плодотворным оно было на уровне комиссий. ”Особенно успешным было сотрудничество с комиссией Эдускунты по обороне. Оно началось в 1993 году и продолжается по сей день”, — сказал Пыллуаас. Он добавил, что каждый год по обе стороны залива проходят рабочие встречи. По словам Пыллуааса, речь идет о самом долговременном международном сотрудничестве комиссий Рийгикогу с момента восстановления независимости. Комиссия Рийгикогу по иностранным делам также ежегодно встречается с коллегами из соответствующей комиссии Эдускунты.
Сегодня в заседании участвовали председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа, председатель комиссии по экономике Свен Сестер и член комиссии по делам Европейского союза и правовой комиссии Урве Тийдус.
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