Пыллуаас и президент Венгрии обсудили вопросы климатического нейтралитета

Сегодня в Будапеште спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с президентом Венгрии Яношем Адером. Они обсудили вызовы для энергетической безопасности, сопряженные с достижением климатического нейтралитета.
Пыллуаас отметил, что Эстония на этой неделе приняла решение присоединиться к цели ЕС по достижению к 2050 году климатического нейтралитета — ситуации, когда выбросы углекислого газа в государстве не превышают количества, которое может быть поглощено естественным путем. ”Мы хотим вложиться в технологии возобновляемой энергии, но, к сожалению, существующих возможностей недостаточно, чтобы быстро заменить горючий сланец. Нам также необходимо учитывать, что для нас как для маленького государства это будут огромные инвестиции. Это также — социал-экономический вызов, так как с сектором сланцедобывающей промышленности связаны десятки тысяч рабочих мест”, — сказал Пыллуаас. Он добавил, что ЕС предлагает механизмы поддержки для отказа от использования каменного угля, но не для отказа от горючего сланца.
Президент Венгрии отметил, что сейчас идет подготовка к новому многолетнему финансовому плану ЕС, который уделяет большое внимание целям в области климата. Он выразил надежду, что эти планы включат в себя и меры для отказа от использования горючего сланца.
На этой неделе спикер Рийгикогу находится с визитом в Будапеште по приглашению спикера парламента Венгрии. Цель визита — укрепление двусторонних отношений и знакомство с последними событиями в Венгрии. В ходе визита спикера Рийгикогу сопровождают председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа и член комиссии по государственной обороне Мадис Миллинг.
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