Пыллуаас и президент Венгрии обсудили вопросы климатического нейтралитета

Пыллуаас отметил, что Эстония на этой неделе приняла решение присоединиться к цели ЕС по достижению к 2050 году климатического нейтралитета — ситуации, когда выбросы углекислого газа в государстве не превышают количества, которое может быть поглощено естественным путем. ”Мы хотим вложиться в технологии возобновляемой энергии, но, к сожалению, существующих возможностей недостаточно, чтобы быстро заменить горючий сланец. Нам также необходимо учитывать, что для нас как для маленького государства это будут огромные инвестиции. Это также — социал-экономический вызов, так как с сектором сланцедобывающей промышленности связаны десятки тысяч рабочих мест”, — сказал Пыллуаас. Он добавил, что ЕС предлагает механизмы поддержки для отказа от использования каменного угля, но не для отказа от горючего сланца.

Президент Венгрии отметил, что сейчас идет подготовка к новому многолетнему финансовому плану ЕС, который уделяет большое внимание целям в области климата. Он выразил надежду, что эти планы включат в себя и меры для отказа от использования горючего сланца.