Пыллуаас и представитель Ватикана высоко оценили отношения между Эстонией и Святым Престолом

В ходе встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами Пыллуаас положительно отозвался об отношениях между Эстонией и Ватиканом, поддержанию которых на протяжении многих лет способствовали встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Мы благодарны Святому Престолу за признание юной Эстонской Республики 10 ноября 1921 года и за повторное ее признание после восстановления независимости 28 августа 1991 года. Мы высоко ценим позицию Святого Престола относительно непризнания аннексии Эстонии Советским Союзом”, — сказал Пыллуаас. Он поблагодарил Ватикан за внимание, которое было оказано Эстонии во время приуроченного ко столетию республики визита папы римского Франциска. ”Особенно приятно отметить поддержку со стороны Ватикана сейчас, когда мы празднуем столетие Тартуского мирного договора”.

Для Ватикана важно защищать христиан и христианские ценности по всему миру. На встрече участники обсудили сохранение и защиту христианских и этических ценностей в рамках отношений между двумя государствами; положение дел в различных очагах конфликтов как в Европе, так и по всему миру, где необходимо защитить людей и предоставить им гуманитарную помощь.

В ходе беседы были также затронуты изменение климата, решение гуманитарных кризисов и помощь нуждающимся.

Во встрече приняли участие член комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус и апостольский нунций архиепископ Петар Ражич.