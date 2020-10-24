Пыллуаас: Эстония всегда смотрела на Швейцарию как на оплот демократии

”Эстония всегда смотрела на Швейцарию как на оплот демократии, — сказал Пыллуаас. — Мы разделяем общие ценности и сотрудничаем в международных организациях”.

Пыллуаас представил коллеге возможности парламента для удаленной работы и услуги э-государства. Он добавил, что Эстония с радостью поделится со швейцарской стороной опытом в развитии цифровых технологий.

По словам Море, несмотря на то, что демократия в Эстонии — молодая, она весьма прогрессивна и Швейцария может многое почерпнуть в сфере государственных электронных услуг.

Как Пыллуаас, так и Море отметили хорошие двусторонние отношения между государствами и поддержку, оказываемую в ходе сотрудничества в международных организациях. Море положительно отозвалась о возможности Швейцарии присоединиться к работе действующего в Таллинне Центра передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО.

Председатель Национального совета Швейцарии представила обзор отношений Швейцарии с Европейским союзом и его государствами-членами. По ее словам, Швейцария полностью открыта в отношениях с Европой; для страны важны отношения с ЕС и она планирует развивать их и в будущем. Согласно результатам последнего референдума, более 60 % населения Швейцарии поддерживает свободное передвижение людей между Швейцарией и странами ЕС.

На встрече также обсудили международные отношения, в том числе вопросы миграции, ситуацию в Беларуси и отношения с Россией.

Во встрече приняли участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Швейцарией Анти Пооламетс и член комиссии по иностранным делам Валдо Рандпере. В планах также встречи с депутатской группой по парламентским связям с Швейцарией и заместителем председателя комиссии по делам Европейского союза Рийной Сиккут.

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