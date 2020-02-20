Пыхьяская префектура отметит годовщину ЭР торжественным построением в Маарду

Мероприятие начнется в 10.30 от Маардуского констебльского пункта (Карьяяри, 11), откуда полицейские пройдут черед город до площади перед Маардуской горуправой (Калласмаа, 1). В шествии будет участвовать и полицейская техника. Начало торжественного построения в 11 часов.

На построении кресты за 10 лет службы получат 35 полицейских, за 20 лет службы будут отмечены 25 человек. Кроме того, за выдающуюся службу пять полицейских получат благодарственные грамоты министерства внутренних дел, еще одному полицейскому будет вручен ценный подарок от Пыхьяской префектуры.

"В прошлом году торжественное построение прошло в Таллинне на площади Вабадузе. В этом раз в канун дня рождения Эстонской Республики нас принимает второй по величине город Харьюского уезда — Маарду. Мы приглашаем жителей Маарду принять участие в этом мероприятии", — сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

После построения, примерно с 12 часов, зрители смогут ознакомиться с полицейской техникой.

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