Пыхья-Таллиннский молодежный центр стал лучшим в Эстонии

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, молодежный центр сумел быстро приспособиться к новым условиям, предполагающим удаленную работу с молодежью. “Это замечательно, что в нашем молодежном центре собралась команда единомышленников, которая в столь сложный год на отлично справилась со своими задачами”, - сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

Пыхья-Таллиннский молодежный центр выделился как один из первопроходцев в сфере э-молодежной работы, особенно были отмечены успехи центра в применении э-спорта в молодежной работе. Также молодежный центр стал примерным в организации занятий на свежем воздухе и развитии сотрудничества с другими центрами Таллинна.

По словам руководителя Пыхья-таллиннского молодежного центра Марис Пошлин, залогом успеха стала командная работа. “Я уверена, что успех нам принесли открытость и готовность к сотрудничеству”.

“Награда - это большая честь и ответственность для нас. Будучи руководителем команды я считаю, что в молодежной работе важно уметь адаптироваться, быть творческим, современным и открытым. Наши успешные проекты удались именно благодаря сотрудничеству, поэтому еще раз хочу поблагодарить всех наших партеров, это победа и ваша тоже!”.

Пыхья-таллиннский молодежный был создан в 2007 году, и ежегодно в его деятельности участвует более 10 000 человек. В молодежном центре работает пять сотрудников и руководитель.

На церемонии награждения в сфере молодежной работы Noorte Heaks Tänu 2020 были вручены премии в 11 категориях. Звание “Молодежного центра года” получил также Открытый молодежный центр Сауга. Мероприятие было организовано Министерством образования и науки, а также Департаментом образования и молодежи.