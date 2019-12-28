Пыхья-Таллинн встретит Новый год грандиозным лазерным шоу
Управа Пыхья-Таллинна приглашает встретить Новый год в портовом городке Ноблесснери, где около полуночи состоится грандиозное лазерное и световое шоу.
Управа Пыхья-Таллинна приглашает встретить Новый год в портовом городке Ноблесснери, где около полуночи состоится грандиозное лазерное и световое шоу.
В акватории прилегающей к площади Ноблесснери гавани будет создана водяная стена, на которой и будет проецироваться лазерное шоу, подготовленное фирмой Eventech. Световые эффекты будут сопровождаться музыкой. Мероприятие призвано предложить альтернативу традиционному салюту, который беспокоит домашних животных, птиц и людей.
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что использование пиротехники в канун Нового года и в новогоднюю ночь стало массовой проблемой.
"Почти все столичные районы, которые ранее устраивали салют, отказались от этой практики. Но это не уменьшило количество ракет, запущенных в частном порядке, от которых страдают как домашние животные, так и люди. Поэтому мы считаем, что нужна альтернатива. Призываю всех отказаться от использования в новогоднюю ночь пиротехники и приглашаю в портовый городок Ноблесснери, где состоится незабываемое световое представление", — сказал Ярвелайд.
По словам представительницы администрации портового городка Ноблесснери Анн Виркус, большую часть расходов, связанных с организацией лазерного и светового шоу, взяли на себя работающие на территории портового городка фирмы.
"Мы хотим показать, что праздновать и веселиться в новогоднюю ночь можно таким образом, чтобы это никого не подвергало опасности и не вредило окружающей среде", — сказала Виркус.
Большое лазерное и световое представление начнется в 23.50 на площади Ноблесснери.
Помимо управы Пыхья-Таллинна, мероприятие финансируют: Europark Estonia OÜ, Iglu LTD, ресторан Kampai, Kodusadam OÜ, Lore Bistroo, Saku Priitahtlikud Pritsimehed и Shishi AS.
Добраться до портового городка Ноблесснери можно на автобусах № 73 (остановка "Ноблесснери") и № 3 (остановка "Кунгла").
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