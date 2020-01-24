Пыхья-Таллинн встретит год Крысы костром из елок и огненным шоу. Приглашаются все!

Красочное шоу, приуроченное к отмечающемуся по восточному календарю началу года Металлической Крысы, организовала районная управа Пыхья-Таллинна.

”Приглашаем всех — как жителей Пыхья-Таллинна, так и всех остальных — полюбоваться на костер и огненные скульптуры. Вход для всех свободный. В последние годы открывшийся для горожан берег моря от Рыбной гавани до портового городка Ноблесснери стал излюбленным местом прогулок, так что приходите обязательно — уверен, что вы не пожалеете”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Авторы огненной скульптуры — Маргус Контус, Каспар Раннаяэре и Ирис Мюнтель. В рамках огненного шоу выступят также Сильвер Ульвик (барабаны) и Мари Меэнтало (флейта).

Для сбора старых рождественских елок, которые обретут новую жизнь в костре и огненной скульптуры, были открыты специальные пункты приема в разных местах города.

Управа Пыхья-Таллинна просит по возможности использовать общественный транспорт, так как возможности парковки ограничены.

На снимке: В прошлом году огненной шоу прошло рядом с Рыбной гаванью, но в нынешнем году мероприятие перенесено на площадку между Летной гаванью и Ноблессером из-за начала строительных работ в квартале Каларанна. Фото: Управа Пыхья-Таллинна