Пыхья-Таллинн встретит год Крысы костром из елок и огненным шоу. Приглашаются все!(1)
В субботу, 25 января в 17.00 на площадке между Летной гаванью и портовым городком Ноблесснери зажгутся огненные скульптуры и костер из старых рождественских елок.
В субботу, 25 января в 17.00 на площадке между Летной гаванью и портовым городком Ноблесснери зажгутся огненные скульптуры и костер из старых рождественских елок.
Красочное шоу, приуроченное к отмечающемуся по восточному календарю началу года Металлической Крысы, организовала районная управа Пыхья-Таллинна.
”Приглашаем всех — как жителей Пыхья-Таллинна, так и всех остальных — полюбоваться на костер и огненные скульптуры. Вход для всех свободный. В последние годы открывшийся для горожан берег моря от Рыбной гавани до портового городка Ноблесснери стал излюбленным местом прогулок, так что приходите обязательно — уверен, что вы не пожалеете”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Авторы огненной скульптуры — Маргус Контус, Каспар Раннаяэре и Ирис Мюнтель. В рамках огненного шоу выступят также Сильвер Ульвик (барабаны) и Мари Меэнтало (флейта).
Для сбора старых рождественских елок, которые обретут новую жизнь в костре и огненной скульптуры, были открыты специальные пункты приема в разных местах города.
Управа Пыхья-Таллинна просит по возможности использовать общественный транспорт, так как возможности парковки ограничены.
На снимке: В прошлом году огненной шоу прошло рядом с Рыбной гаванью, но в нынешнем году мероприятие перенесено на площадку между Летной гаванью и Ноблессером из-за начала строительных работ в квартале Каларанна. Фото: Управа Пыхья-Таллинна
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