Пыхья-Таллинн в воскресенье отметит столетие Тартуского мира бесплатным концертом и лекцией

2-го февраля исполняется 100 лет со дня подписания в Тарту мирного договора между Эстонской республикой и Советской Россией. Управа Пыхья-Таллинна приглашает по этому случаю на концерт и лекцию, организованные в сотрудничестве с приходом Каламаяской церкви. С акустической программой ”Мир в сердце” выступит Хелин-Мари Ардер. Лекцию о значении Тартуского мира прочтет старейшина Пыхья-Таллинна (историк и правовед по специальности) Пеэтер Ярвелайд.

По словам Ярвелайда, глава эстонской делегации на мирных переговорах Яан Поска считал заключение этого договора важнейшим событием в истории Эстонии.

”Гегель делил народы на исторические и неисторические. Без обретения государственного суверенитета нельзя стать историческим народом — слишком ограниченными остаются возможности для самоопределения и развития. Мы же не только обрели независимость, но и вернули ее себе после полувекового перерыва. Это большое счастье. Не будь Тартуского мира — не было бы и Эстонии в том виде, в котором она существует сейчас”, — сказал Ярвелайд.

Мероприятие пройдет в единственной церкви Каламая, которая находится по адресу: ул. Калью, 1. Вход для всех свободный. Поскольку возможности парковки ограничены, управа Пыхья-Таллинна просит по возможности использовать общественный транспорт.