Пыхья-Таллинн продолжает бесплатно раздавать маски

”Мы живем в новой реальности, в которой от каждого из нас зависит, как преодолеем это время. Одна из мер, помогающая препятствовать распространению вируса, и к которой стоит относиться серьезно — это ношение маски. Речь идет о главной мере предосторожности. Ведь у всех нас есть желание однажды вернуться к нормальному укладу жизни”, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

Маски раздаются проживающим в одиночку пенсионерам и малообеспеченным семьям. Во всем Таллинне для 30 000 человек этих целевых групп предусмотрено около 1,5 млн масок. Дополнительная информация о бесплатных масках в Пыхья-Таллинне по телефону 6117 643 и э-почте info@ptsk.ee.

Управа района свяжется с получателями масок. В одной упаковке — 50 медицинских масок.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!