Пыхья-Таллинн продолжает бесплатно раздавать маски

В Пыхья-Таллинне по состоянию на сегодняшний день раздали 163 050 медицинских масок, то есть в сумме 3 261 коробку. Бесплатные маски полагаются малообеспеченным семьям, получающим пособия, зависящие от уровня дохода, и проживающим в одиночку пенсионерам.
”Мы живем в новой реальности, в которой от каждого из нас зависит, как преодолеем это время. Одна из мер, помогающая препятствовать распространению вируса, и к которой стоит относиться серьезно — это ношение маски. Речь идет о главной мере предосторожности. Ведь у всех нас есть желание однажды вернуться к нормальному укладу жизни”, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.
Маски раздаются проживающим в одиночку пенсионерам и малообеспеченным семьям. Во всем Таллинне для 30 000 человек этих целевых групп предусмотрено около 1,5 млн масок. Дополнительная информация о бесплатных масках в Пыхья-Таллинне по телефону 6117 643 и э-почте info@ptsk.ee.
Управа района свяжется с получателями масок. В одной упаковке — 50 медицинских масок.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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