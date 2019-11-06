Пыхья-Таллинн приглашает юных экстремалов на бесплатные тренировки

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, проект является продолжением тренировок по экстремальным видам спорта, которые проходили на на протяжении всего лета по четвергам на площади Пельгулинна. Занятия пользовались такой популярностью, что их решено было возобновить.

”В непринужденной, игровой обстановке детям будут рассказывать об опасности использования наушников и мобильных телефонов во время движения, о необходимости носить отражатели, о правилах поведения в скейт-парках. Детям объяснят, зачем нужен шлем и наколенники, и, конечно же, научат кататься на трюковых самокатах и скейтбордах”, — сказал Ярвелайд.

Тренировки будут проходить в новом коплиском скейт-парке и в помещениях расположенного рядом Пыхья-Таллиннского молодежного центра. В недавно построенном скейт-парке есть различные зоны и аттракционы различной сложности — как для продвинутых экстремалов, так и для начинающих. Однако сейчас погода не располагает к катанию по крутым рампам, поэтому лучше отложить посещение скейт-парка до весны.

Первые занятия уже состоялись, в них приняли участие учащиеся пыхья-таллиннских школ. До конца ноября пройдет еще несколько тренировок. Чтобы принять в них участие, необходимо написать по адресу: kaia.kask@tallinnlv.ee.

Поскольку не все родители в состоянии купить своим детям необходимое снаряжение, районная управа приобрела несколько трюковых самокатов и скейтбордов, а также шлемы и прочие средства защиты. Их можно будет использовать во время тренировок.