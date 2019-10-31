Пыхья-Таллинн получил награду дорожников. За что?

Цель ежегодного вручения призов в области безопасности движения – выражение благодарности и поощрение организаций и лиц, которые в ходе своей работы или общественной деятельности внесли вклад в профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудничество, принесшее районной управе награду, касалось проекта дополнительной маркировки опасных пешеходных переходов «ОСТАНОВИСЬ, ОСМОТРИСЬ, УБЕДИСЬ!». В рамках этого проекта пыхья-таллиннские школьники разместили возле нерегулируемых переходов предупреждающие надписи, цель которых – призвать к осторожности при переходе дороги.

Также в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог прошло профилактическое мероприятие с викториной в рамках пыхья-таллиннского Дня детей, который прошел в Летной гавани.

«Мы благодарны за признание. Дополнительная маркировка возле нерегулируемых переходов – нужное дело, ведь она призывает еще раз остановиться, осмотреться по сторонам и убедиться, что опасности нет. При этом кампания была рассчитана не только на детей, но и на их родителей. Важно, чтобы мы сами показывали нашим детям хороший пример», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Перед тем, как разместить возле пешеходных переходов предупреждающие надписи, учащиеся вместе с наставниками самостоятельно проанализировали дорожное движение возле школ и выявили наиболее опасные места. В школах были проведены беседы на тему безопасности дорожного движения.

Также в сентябре в Пыхья-Таллинне прошла кампания, в рамках которой пешеходов призывали переходить улицу только в положенном месте, а водителей – сбавить скорость. Каждому первокласснику районная управа подарила «буквари дорожного движения» и желтые жилеты с отражателями.