Пыхья-Таллинн отменил все публичные мероприятия вплоть до Ивановой ночи

”Мы не знаем, когда снимут установленные из-за режима чрезвычайной ситуации ограничения, — сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. — А поскольку подготовка мероприятия длится несколько недель, мы должны быть предусмотрительными в планировании своей деятельности. Ясно то, что как в публичном, так и частном секторах впереди сложные в финансовом плане времена, и с нашей стороны было бы безответственно расходовать средства на мероприятия, в возможности проведения которых мы сомневаемся”.

Исходя из этого решения, не будет проводиться запланированный на 10 мая концерт в честь Дня матери, отменена намеченная на 10 мая большая ярмарка на Штромке; управа района не примет участия в организации Дня защиты детей на территории Летной гавани. Перенесено традиционное певческое состязание Siller, не будут проводиться запланированные для пожилых людей мероприятия — киноклуб и академия для пожилых.

Об организации традиционного публичного празднования Ивановой ночи управа района примет решение в начале июня.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!