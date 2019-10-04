Пыхья-Таллинн наградит лучших работников сферы образования

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, профессия учителя относится к числу наиболее почитаемых.

”Я очень благодарен своему первому учителю, который зажег во мне искру интереса к учебе и к происходящему вокруг. В День учителя я призываю всех вспомнить о своих учителях, которые научили нас чему-то важному. Пожалуйста, говорите своим учителям слова благодарности, не скупитесь на добрые слова, пока это еще возможно”, — сказал Ярвелайд.

Призы лучшим работникам сферы образования будут вручены в восьми номинациях: ”руководитель учебного заведения”, ”работник детского сада”, ”учитель”, ”помощник учителя”, ”молодой учитель”, ”член попечительского совета”, ”активная молодежь” и ”инновация года”.

Выдвигать кандидатуры может как любой активный житель Пыхья-Таллинна, так и любая организация. Предложения принимаются до 14 октября — их можно принести в районную управу, или отправить по адресу электронной почты pohja@tallinnlv.ee с пометкой „tunnustuskonkurss 2019”.

Предложение должно содержать аргументы в пользу награждения того или иного кандидата, а также данные о его месте работы и должности. Важно указать свои контактные данные. Подробный регламент конкурса отправлен во все учебные заведения Пыхья-Таллинна.

Призы лучшим работникам сферы образования Пыхья-Таллинна будут вручены 28 октября на торжественном приеме в новом познавательном центре PROTO.