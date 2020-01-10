Пыхья-Таллинн ищет добровольцев для участия в социальном проекте

Пакеты помощи будут укомплектованы добровольцами, которые затем разнесут их одиноким пенсионерам по домам. Всего в этом году пакеты от районной управы получат около 1200 одиноких пожилых людей.

В связи с большим объемом работы, управа Пыхья-Таллинна приглашает всех желающих принять участие в благотворительном проекте. Внести свой вклад могут все — от школьников (необходимо согласие родителей) до взрослых.

Проведение проекта запланировано на следующие выходные, 18 и 19 января. Пакеты помощи будут укомплектованы в помещениях Молодежного центра Пыхья-Таллинна. Затем добровольцы разнесут их пенсионерам по домам.

Для того, чтобы записаться в добровольцы и принять участие в благотворительном проекте, необходимо написать по адресу: tatjana.ojamaa@tallinnlv.ee, или позвонить по телефону 645 7005.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, забота о людях старшего возраста является одним из приоритетов районной управы.

”В Пыхья-Таллинне продолжает работу Киноклуб для пожилых, недавно начала деятельность Академия для пожилых. Пожилые люди нуждаются в нашем внимании, и особенно трудно приходится одиноким пенсионерам. Поэтому проект пакетов помощи, которые разносят по домам наши добровольцы, весьма необходим и будет продолжен”, — сказал Ярвелайд.

В этом году акция по раздаче пакетов помощи пройдет в Пыхья-Таллинне уже четвертый раз. Районная управа надеется, что пакеты помощи с хозяйственными товарами помогут пенсионерам сэкономить немного денег, которые они затем смогут потратить по своему усмотрению.