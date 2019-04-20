Пыхья-Таллинн ищет 20 вожатых для летнего лагеря

Летняя программа пройдет в районе уже второй раз. Речь идет о части большого молодежного проекта, который софинансирует Европейский социальный фонд.

”В рамках этого масштабного проекта нам удалось предложить местной молодежи больше возможностей для проведения досуга и развития. У нас появились новые мастер-классы и кружки, также к работе приступили школьные молодежные работники, задача которых — находить интересные занятия для молодых людей, которые входят в группы риска”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

Основная деятельность летней программы сосредоточена в Пыхья-Таллинне, но также планируется посетить ряд достопримечательностей в других районах столицы и за ее пределами. Летняя программа разделена на две смены по 10 дней каждая — первая пройдет с 10 по 21 июня и вторая — с 5 по 16 августа. Для каждой смены требуется по 10 наставников. Плата — 550 евро за смену (брутто). Соискатели могут претендовать на работу в обеих сменах.

Заявления просим присылать по адресу: kaia.kask@tallinnlv.ee. Больше информации на домашней странице районной управы Пыхья-Таллинна.