Пыхья-Таллинн готовится к генеральной уборке

Традиционный общий субботник на Штромке в этом году решено не проводить. Вместо него толоки пройдут по всему району, причем места уборки выберут сами местные жители. Для того, чтобы районная управа смогла поддержать проведение толок и вывезти собранный мусор, необходимо зарегистрировать команду добровольцев и сообщить о месте, в котором состоится субботник.

”Каждый год в районную управу обращаются активные люди, желающие сделать свой родной район чище и красивее, и просят помочь с транспортировкой собранных отходов. Но если это делается в последний момент, то у райуправы не остается времени для проведения необходимых тендеров и заказа услуги вывоза мусора. Поэтому просим дать о себе знать заблаговременно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Для регистрации следует заполнить анкету, которую также можно найти на сайте Пыхья-Таллиннской районной управы, или на ее странице в Фейсбуке. Другая возможность зарегистрироваться — отправить имя и контактные данные руководителя толоки, а также примерное количество участников и точное место проведения субботника на адрес электронной почты ptv@tallinnlv.ee. Среди всех зарегистрированных команд будут разыграны призы.

При выборе места для уборки районная управа просит учитывать, что это должна быть территория, находящаяся в общественном пользовании.

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