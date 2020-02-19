"Пятница сердец": в Таллиннском загсе пройдет день открытых дверей

В пятницу, 21 февраля, с 14 до 19 часов в Таллиннском загсе пройдет день открытых дверей, или ”Пятница сердец”, в рамках которого можно будет принять участие в ознакомительной экскурсии по отремонтированному зданию.
В Пятницу сердец у пар будет уникальная возможность подать заявления о регистрации брака, выбрав датой свадьбы День восстановления независимости — 20 августа 2020 года.
Историческая вилла Лютера, в здании которой с 1983 года работает Таллиннский загс, была недавно капитально отремонтирована, и в этом году отмечает свое 110-летие.
Карин Каск, руководитель загса, отметила, что клиенты часто говорят, что либо крайне редко бывают в этом историческом здании, либо вообще никогда в нем не были.
”Поэтому мы решили предоставить всем горожанам возможность полюбоваться одной из прекраснейших жемчужин Таллинна и увидеть внутренние интерьеры здания, — сказала Карин Каск. — Конечно же, ожидаются не только молодые пары, но и все те, кто хотел бы поближе познакомиться с архитектурным памятником старины”.
В Пятницу сердец в 14:00 Карин Каск познакомит собравшихся с культурной программой, посвященной юбилею виллы. Затем в зале на втором этаже состоится небольшой концерт. В 15:00 все желающие смогут принять участие в ознакомительной экскурсии (на эстонском языке) по отремонтированному зданию, а также детально рассмотреть залы для регистрации пар.
В Пятницу сердец дворец бракосочетаний открыт для всех, и мероприятие бесплатное. Ознакомиться можно не только с залами, но и предлагаемыми услугами, а также правовыми и праздничными сторонами регистрации брака.
Среди тех, кто 21 февраля с 14 до 18 часов подаст заявление о вступлении в брак, будет проведена лотерея, главным призом которой станет бесплатная регистрация брака в Таллиннском загсе 20 августа 2020 года.
День открытых дверей в Таллиннском загсе проводится в шестой раз, впервые дворец бракосочетаний распахнул двери для всех желающих в 2015 году.
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