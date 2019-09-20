Пятерых граждан Украины развернули на границе

19 сентября в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли пять граждан Украины: четверо мужчин (1993, 1998, 1974 и 1979 года рождения) и одна женщина 1985 г.р.

У всей компании отсутствовали документы, подтверждающие цель и условия поездки. У части не было достаточно денежных средств.

В отношении всех на границе было оформлено постановление о запрете на въезд, они остались в аэропорту дожидаться подходящего обратного рейса.