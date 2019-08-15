Пять вещей, которые необходимо знать о продлении рецептов в аптеке

По словам Саади, в аптеке можно продлить прежде всего те рецепты, которые назначены лечащим врачом в случае хронической или долговременной болезни — будь то препараты для приема курсом или же для постоянного применения. ”В число таких медикаментов входят, например, лекарства необходимые для лечения диабета и повышенного давления, при этом именно на эти препараты чаще всего и продлевают рецепты через систему Minudoc. Также в аптеке можно обновить рецепты на противозачаточные препараты”, — пояснил Саади.

”Напоминаю, что рецепт посредством новой услуги можно выписать однократно и, в зависимости от лечебного плана пациента, на срок до трех месяцев. На более длинный период рецепт может выписать только лечащий врач”, — подчеркнул семейный врач.

3. Какие рецепты продлить нельзя?

На определенные медикаменты услуга продления рецептов не распространяется. ”К этому числу относятся, например, лекарства от рака, а также препараты с наркотическим или психотропным действием — такие как снотворные, успокоительные и антидепрессанты. Также рецепты не выписываются в случае острых состояний — например, лекарства от разных воспалений и сильных болей, в том числе и антибиотики”, — пояснил Саади и добавил, что в аптеках или на странице Minudoc для выписки антибиотиков можно забронировать время для видеоконсультации с врачом, во время чего при необходимости можно обсудить лечебный план и назначение препарата.

При помощи данной услуги не продлеваются и рецепты на те препараты, которые пациент под данным инфосистемы здравоохранения уже давно не использовал. ”Рецепты на те лекарства, которые пациент использовал, например, год назад и после не обращался к врачу с этой проблемой здоровья, также невозможно продлить с помощью данного сервиса. Для продления рецептов на такие лекарства необходимо забронировать время для видеоконсультации с врачом”, — пояснил Саади.

4. Где и когда можно продлить рецепты?

Рецепты можно продлить в трех аптеках Benu в Таллинне, которые присоединились к этому пилотному проекту: в Старом городе по адресу Айа, 7, в аптеке Sikupilli и в аптеке по адресу Нарва мнт. 7. Также рецепт можно продлить, войдя в систему Minudoc через страницу Benu Apteek или же по адресу minudoc.ee

Услугу выписки или продления рецептов можно заказать через систему каждый день до 22 часов — в том числе и во время выходных и государственных праздников. Услуга продления рецептов стоит 5 евро. Услуга видеоконсультации с врачом стоит 15 евро.

5. Могу ли я продлить рецепты и своих членов семьи?

”Как и у семейного врача, так и в аптеке нельзя продлить рецепты другого человека, но только выписанные на свое имя”, — сказал Саади.

Услуга продления рецептов ориентирована прежде всего на взрослых, которые в состоянии сами оценить потребность продления лечения на основании полученных рекомендаций от лечащего врача, а также могут описать действие принимаемого препарата в направляемой врачу анкете. ”Но если родитель видит, что у его несовершеннолетнего ребенка заканчивается постоянно принимаемое лекарство, то можно забронировать время для видеоконсультации, во время которой врач может принять решение о продлении рецепта или отказе в этом”, — пояснил Саади.