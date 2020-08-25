25.08.2020, 14:38

Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом


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1. septembri aktus
Foto on illlustreerivFoto: Hendrik Osula

Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом, сообщает Maaleht.

Новость будет дополнена.

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