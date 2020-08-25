Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом

По словам директора школы Лийны Михкельсон, было решено, что 1 сентября торжественная линейка состоится лишь для учащихся 1 и 9 классов, а сам учебный процесс начнется на три дня позже.

”Сейчас мы планируем начать учебную работу 7 сентября. На следующей неделе посмотрим, какой будет ситуация в Ида-Вирумаа и Йыхви. За эти три дня попробуем прояснить для себя ситуацию. Если заболевших прибавится, то возможен переход на дистанционное обучение либо полное, либо только для учеников 5-9 классов”, — сообщила директор.

По словам Михкельсон, учителя очень расстроены: ”Конечно, все хотели начать работу в обычном режиме, увидеть своих учеников. Особенно переживают учителя первых классов, потому что перейти на дистанционное обучение сразу в первом классе очень сложно. У детей нет ни букварей, ни привычки учиться. Поэтому самая большая проблема — это младшие классы”.

Все учителя, у которых диагностировали коронавирус, по ее словам, переносят болезнь с малыми симптомами. ”Серьезно никто не болен. Будем надеяться, что больше зараженных не прибавится. К счастью, у нас мало педагогов, входящих в группу риска, и коллектив, скорее, молодой”, — отметила директор.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!