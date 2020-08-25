Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом
Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом, сообщает Maaleht.
Пять учителей Йыхвиской основной школы заболели коронавирусом, сообщает Maaleht.
По словам директора школы Лийны Михкельсон, было решено, что 1 сентября торжественная линейка состоится лишь для учащихся 1 и 9 классов, а сам учебный процесс начнется на три дня позже.
”Сейчас мы планируем начать учебную работу 7 сентября. На следующей неделе посмотрим, какой будет ситуация в Ида-Вирумаа и Йыхви. За эти три дня попробуем прояснить для себя ситуацию. Если заболевших прибавится, то возможен переход на дистанционное обучение либо полное, либо только для учеников 5-9 классов”, — сообщила директор.
По словам Михкельсон, учителя очень расстроены: ”Конечно, все хотели начать работу в обычном режиме, увидеть своих учеников. Особенно переживают учителя первых классов, потому что перейти на дистанционное обучение сразу в первом классе очень сложно. У детей нет ни букварей, ни привычки учиться. Поэтому самая большая проблема — это младшие классы”.
Все учителя, у которых диагностировали коронавирус, по ее словам, переносят болезнь с малыми симптомами. ”Серьезно никто не болен. Будем надеяться, что больше зараженных не прибавится. К счастью, у нас мало педагогов, входящих в группу риска, и коллектив, скорее, молодой”, — отметила директор.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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