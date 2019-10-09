Пять правил: что нужно сделать, если вы на машине сбили животное

Предпринимается все больше профилактических мер для снижения числа несчастных случаев с участием транспортных средств и животных. Вдоль дорог строятся заборы, сооружаются мосты для диких животных, а также применяются соответствующие дорожные знаки. Например, на шоссе Таллинн-Пярну используется предупреждение с изменяющимся содержанием, которое отображается в самый активный период передвижения, с позднего вечера до раннего утра. По данным Департамента шоссейных дорог, большинство случаев, где пострадали люди, было связано со столкновением с лосями (52,4%), затем с косулями и кабанами.

В страховании имеются особенности, о которых часто не знают

”Наезд на животное может привести к значительному повреждению транспортного средства, которое покрывает только страховка каско”, — комментирует Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. В случае, если водитель пытался избежать наезда на животное и в результате съехал с дороги, это считается обычным дорожным происшествием и нужно будет оплатить указанную в договоре страхования собственную ответственность.

В отношении собственной ответственности существуют еще некоторые особенности, о которых люди зачастую не знают. Например, многие страховые компании возмещают без собственной ответственности лишь столкновение с диким животным, а для некоторых страховщиков может играть роль место происшествия, т.е. произошел ли случай на дороге внутри или вне населенного пункта”, — подчеркивает менеджер по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования.